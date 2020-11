La showgirl Miriana Trevisan seduce tutti con l’ultimo scatto postato su Instagram. La scollatura è da censura!

Splendida e provocante come suo solito, Miriana Trevisan ha fatto impazzire i suoi fan tramite l’ultimo post di Instagram. La foto ottiene in pochissimo tempo il “boom di like”. Nello scatto, Miriana mostra il lato A con un’innata sensualità, accendendo le più piccanti fantasie degli utenti: senza reggiseno, il seno prosperoso si offre alla vista e fa sognare.

I complimenti per lei si sprecano: “Sempre una bellezza straordinaria” – le dichiara qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Una Dea“.

LEGGI ANCHE> Elenoire Casalegno, maglia cortissima e ombelico di fuori. Illegale | FOTO

Miriana Trevisan: la carriera della showgirl

Nata a Napoli nel 1972, la showgirl ha debuttato nel 1991 all’interno di “Non è la Rai“, programma in cui è apparsa per 3 edizioni consecutive. Parallelamente, Miriana ha preso parte anche ad altre produzioni di Gianni Boncompagni. E’ approdata poi su Canale Cinque nella trasmissione “Bulli & pupe“, al fianco di Paolo Bonolis.

La sua carriera come valletta si lega soprattutto agli anni ’90. La Trevisan ha ricoperto il ruolo di “velina mora” nel programma “Striscia la notizia“, tra il ’94 e il ’95, affiancando poi Corrado ne “La Corrida” (1995). Miriana ha partecipato inoltre a ben 5 edizioni de “La ruota della fortuna“, divenendo la valletta di Mike Bongiorno.

Negli anni 2000, la showgirl prenderà parte anche ad alcune produzioni televisive: da “Carabinieri” (2002), fino ad approdare a teatro nello spettacolo “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi“, nel 2004. Di recente, la Trevisan è apparsa in veste di opinionista all’interno di svariate trasmissioni, tra cui “Verissimo” e “Domenica Cinque“.

Sposatasi con il cantante Pago nel 2003, da lui ha avuto il suo unico figlio, Nicola. La coppia, dopo periodi di alti e bassi, si è separata nel 2013, pur dichiarando di aver mantenuto buoni rapporti.

LEGGI ANCHE> Miriana Trevisan: labbra sensuali e primo piano da urlo | FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.