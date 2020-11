Oriana Sabatini ha deliziato la sua platea postando in rete uno scatto sbalorditivo mettendo in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Oriana Sabatini è una modella e attrice argentina nota nel nostro paese per il legame sentimentale con Paulo Dybala. La nativa di Buenos Aires ha lanciato anche il suo primo singolo nel 2017 e ha aperto i concerti di stelle mondiali come Ariana Grande e i Coldplay. L 24enne ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta ben 5,2 milioni di follower. La ragazza ama postare scatti piccanti in cui mostra ai fan le sue curve e la sua bellezza illimitata. Oriana, poco fa, ha pubblicato una foto estremamente sexy.

Oriana Sabatini, scollatura profonda: che bellezza!

🦩

Oriana, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, sfodera tutta la sua bellezza. Lo sguardo della 24enne è estremamente seducente, mentre le sue labbra carnose non passano inosservate. La sua mano sfiora con delicatezza proprio la sua bocca. La ragazza abbassa il suo vestito, mettendo fuori tutte le spalle e anche qualcosa di più. Il post ha raccolto circa 361mila cuoricini e tantissimi commenti. I fan stanno inondando il contenuto di complimenti.

La Sabatini, nel bel mezzo dell’estate, condivise una fotografia spettacolare in cui abbracciava Paulo Dybala: l’argentina indossava un costumino striminzito a perizoma che valorizzava il suo splendido fondoschiena.

