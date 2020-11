Patrizia De Blanck choc, web chiede la squalifica: “La violenza non ha genere”. Al Grande Fratello Vip, la Contessa ha raccontato qualcosa che ha fatto rabbrividire i telespettatori

Patrizia De Blanck continua a sconvolgere il web per alcuni racconti che al Grande Fratello Vip racconta spesso ai suoi coinquilini. In passato è già finita nel mirino di internet per aver usato la FWord, la NWord, per aver detto delle cose molto pesanti che per molti erano da squalifica, ma che non sono state minimamente considerate durante le puntate. La settimana scorsa invece ha raccontato di aver accoltellato un uomo e aver mandato in ospedale suo marito, e anche questo è passato in secondo piano.

Patrizia De Blanck e le frasi choc al Grande Fratello Vip: “Ho ricoperto il mio ex marito di sangue”

Due giorni fa, Patrizia è tornata sull’argomento e ha raccontato la violenza a suo marito nei dettagli. “Una volta l’ho mandato in ospedale, aveva la testa ricoperta di sangue. Il dottore mi chiese: “Chi è stato l’aggressore?” e risposi: “Sono stata io”. Una volta gli ho anche ficcato un tacco in testa”. Un racconto che ha fatto rabbrividire i telespettatori che erano in ascolto. Ieri poi ha dato due schiaffi ad Enock, il fratello di Balotelli, spiazzando in tanti nella casa. Tommaso è stato quello più sconcertato: “Lo ha picchiato così, a buffo, e non per scherzo. Lo ha picchiato forte. Ma lo può fare?”.

Per tutti questi motivi, in tanti credono e sperano che i provvedimenti di stasera siano per lei, perché sono un po’ di settimane che ha oltrepassato il limite. Purtroppo però fino a stasera non potremo sapere nulla di certo riguardo il provvedimento che verrà preso dal programma e nei confronti di chi.