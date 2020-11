Romina Power e le FOTO di Ylenia : “Guardate il suo sguardo “

Romina Power. La cantante americana è una madre che non dimentica il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, costantemente nei suoi pensieri

Mettersi nel cuore di una madre che ha perso la figlia senza avere certezza del suo destino non solo è difficile, è letteralmente impossibile.

Dal 1° gennaio 1994 si sono perse le tracce della primogenita di una delle coppie più in vista dello spettacolo italiano, quella composta da Romina Power e Al Bano Carrisi. Dov’è finita Ylenia? Il padre ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta nel 2013 presso il tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta. Romina Power, “profondamente amareggiata” dalla decisione dell’ex marito, non si è rassegnata all’idea che la figlia sia deceduta.

Le ipotesi sul suo destino sono state molteplici, supportate da testimoni più o meno credibili: c’è chi dice che si sia suicidata o morta per overdose, chi sostiene che sia in un un convento greco-ortodosso in Arizona, altri ancora pensano che si sia voluta allontanare dalle luci della ribalta a cui era sottoposta, suo malgrado, e abbia messo su famiglia in un ranch negli Stati Uniti.

Tra le persone che sono convinte della sua scomparsa volontaria, quindi sia ancora viva e vegeta, c’è anche il fratello Yari che ha precedentemente detto: “Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo informazioni e andando in giro per il mondo. Lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che sia ancora viva. Dopo il polverone mediatico che si è sollevato dopo la sua sparizione ha paura ad entrare in una situazione dove tutta l’attenzione sarebbe rivolta verso di lei. Questa è l’opinione che mi sono fatto. Ho due o tre idee su dove possa essere. Finché non avrò la certezza non voglio aggiungere altro”.

Vogliamo tutti credere che questa sia la realtà e non possiamo far altro che stringerci intorno ad una mamma dolce come Romina Power che non dimentica, non può farlo. Oggi sulla sua bacheca Instagram appare un bellissimo primo piano di Ylenia. Quel volto pulito, i capelli dorati e gli occhi intensi di chi ha tutta la vita davnti a sè.

“Lo sguardo di una persona sincera e leale , quello di Ylenia” – queste le parole scritte nella didascalia. Solo ieri un altro post ritraeva la ragazza insieme alle sorelline più piccole, la nonna e la stessa Romina. Erano giorni felici, dice la cantante. Auguriamo che per lei possano comunque essercene ancora, nel ricordo sempre vivido di Ylenia.

