Samuel Peron dopo essere risultato positivo al Covid, è guarito e prende una decisione importante per il futuro

Peron dopo essersi ammalato di Coranvirus e averlo sconfitto ha deciso di sposare la sua fidanzata Tania Bambaci. I due convoleranno a nozze questa estate in Sicilia. Peron mette le mani avanti però e dice “pandemia permettendo”, purtroppo non sappiamo coma saranno le cose tra qualche mese. L’uomo sostiene di non voler fare progetti poiché ormai è inutile, dal momento che vengono spazzati via.

Peron e la non partecipazione a Ballando con le Stelle

Il ballerino, Samuel Peron avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le Stelle, ma ad agosto è risultato positivo al Covid e purtroppo ci ha messo molto per per guarire. Dunque la sua partecipazione è stata annullata. Inoltre il ballerino pensa di cambiare lavoro e farà qualcosa inerente alla sua laurea. Perché sì è laureato in Scienze Motorie e avrebbe già un lavoro in quell’ambito disponibile. Infatti è al momento inviato per il programma Buongiorno Benessere.

Una trasmissione dedicata alla Salute e lui si occuperò del benessere psicofisico, visitando centri sportivi e di fisioterapia. Dunque le sue conoscenze nello sport e nel corpo umano, lo aiuteranno sicuramente in questo nuovo percorso. Dirà quindi addio definitivamente a Ballando con le Stelle? il programma in cui per anni è stato uno dei ballerini di punta? Chi può dirlo, magari è un anno sabbatico in cui cercherà di esplorare nuove terre e poi ritornerà.

Oppure la danza si chiuderà con questo capitolo. Ciò che è certo ora è che vuole prendere in sposa la sua compagna che ama tanto. Tutto il resto si vedrà, le carte le ha e il talento pure quindi non avrà difficoltà a trovare la strada giusta per lui.

