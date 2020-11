Sara Croce, la spallina va giù e il seno esce. Madre natura incanta-FOTO

La bellissima Sara croce condivide nelle stories su Instagram una foto sensuale che lascia senza fiato è stupenda

Madre Natura è bellissima in un abito nero scollatissimo in cui fuoriesce il seno, Sara Croce è davvero sensuale. In ogni foto che pubblica sul suo profilo Instagram appare sempre sensuale e meravigliosa, occhi azzurri e capelli biondi con forme da paura. Ma la bella Sara non è solo bellezza e sensualità, è anche cervello. La giovane infatti studia allo IULM di Milano, Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’impresa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Valentina Ferragni, effusioni sul divano, l’atmosfera è bollente-FOTO

Sara Croce e gli ex fidanzati discussi e alcuni anche stalker

Nonostante la giovane età della bonas di Avanti un Altro, che ha infatti 22 anni ha già accumulato una sfilza di ex fidanzati. Certo con una bellezza del genere non è mica una sorpresa. In cima alla lista tra gli ex troviamo un nome ben noto, sopratutto al pubblico di Instagram ma anche di Uomini e Donne. Si tratta dell’ex tronista Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis. La storia fra i due non è durata molto però, giusto qualche mese. Evidentemente non è scattata la scintilla.

Secondo sulla lista è il milionario iraniano Hormoz Vasfi, più grande della bella modella di almeno 30 anni e passa. Oltretutto, recentemente l’uomo è finito nel mirino del Gossip per una rivelazione della bella Sara su di lui. L’ex Madre Natura ha infatti rivelato che l’uomo ha fatto una scenata di gelosia alla ragazza in un albergo, lanciando le sue borse dalla finestra. Inoltre avrebbe chiesto alla Croce di restituire tutti i regali che lui gli avrebbe fatto. La modella afferma anche che l’uomo ha cominciato a stalkerarla. Lui pare essere un ex anche di Taylor Mega. Ai tempi di Madre Natura la Croce era fidanzata con un’altro ragazzo di cui però non si sa nulla, nemmeno l’identità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Belen Rodriguez presenta Antonino, dal web piovono le critiche – FOTO

Visualizza questo post su Instagram @guess @paulmarciano 💗 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 6 Ott 2020 alle ore 12:16 PDT

Attualmente la Croce è fidanzata con Gianmarco Fiory, lui è un calciatore del Bari e ha 30 anni. I due sono apparsi per la prima volta in una foto in piscina mentre si baciavano. Hanno trascorso le vacanze insieme e la loro storia sembra proseguire, dato che qualche giorno fa la bella bonas si trovava in Puglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.