Sara Croce è inarrestabile sui social: la ragazza ha condiviso uno scatto in cui indossa una tuta attillata che mette in risalto le sue forme.

Sara Croce sta vivendo un momento decisamente complicato. Come raccontato da diversi giornali e da diversi servizi televisivi, il suo ex fidanzato Hormoz Vasfi le ha fatto causa chiedendo la restituzione dei regali fatti nel corso della loro relazione. La 22enne continua ad avere l’appoggio dei suoi fan e dei suoi follower, che la seguono con gioia. Sara, per ‘ringraziarli’, ama postare scatti spettacolari in cui mette in mostra il suo corpo da urlo. La modella, ex ‘Madre natura’, ha condiviso qualche minuto fa una fotografia incredibile.

Sara Croce, tutina attillata e forme da infarto

Sara, nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, indossa una tutina attillata che mette in risalto il suo incredibile fondoschiena. La classe 1998 è in forma smagliante e continua ad allenarsi. Come ha spiegato nella didascalia, nonostante la chiusura delle palestre lei verrà seguita da un personal trainer. Il suo visino incantevole guarda con dolcezza verso la fotocamera. Il post ha già raccolto 30mila cuoricini e numerosi commenti. “Anche senza palestra resti sempre bellissima”, “Che spettacolo”, “Sei fantastica e divina”, si legge.

Sara, nel corso dell’estate, ha mantenuto calda la temperatura anche sul web postando scatti mostruosi in costume, con ‘curve’ da mozzafiato in bella vista.

