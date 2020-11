Grave incidente in autostrada: spezzata la vita di un giovane padre

Nella serata di ieri, un giovane padre di 32 anni è morto in un incidente in moto lungo l’autostrada dei Fiori, in provincia di Savona.

Un giovane padre di 32 anni è rimasto vittima di un terribile incidente stradale consumatosi nella serata di ieri lungo l’Autostrada dei Fiori, tra Albenga e Borghetto, in provincia di Savona. La vittima, secondo le prime informazioni, si trovava in sella alla sua moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un’auto che viaggiava sulla sua stessa carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma purtroppo, per il 32enne non c’è stato nulla da fare. La donna che era al volante dell’auto, ribaltatasi forse nel tentativo di evitare l’incidente, è rimasta ferita in modo non grave.

Savona, grave incidente sull’autostrada dei Fiori in serata: muore giovane padre di 32 anni

Grave incidente nella serata di ieri, giovedì 5 novembre, l’Autostrada dei Fiori, nel tratto compreso tra Albenga e Borghetto, in provincia di Savona. Nell’impatto un giovane padre ha perso la vita. La vittima è Davide Cagnazzo, 32enne originario di Mondovì (Cuneo), ma residente a Boves. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione de La Stampa, il giovane si trovava a bordo della sua moto, una Harley Davidson che, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un’auto che, probabilmente per evitare l’incidente, si è ribaltata.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per il 32enne, deceduto poco dopo per le ferite riportate. La donna di 54 anni che si trovava al volante dell’auto coinvolta è rimasta ferita in modo non grave.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

Sconvolte le comunità di Boves, dove la vittima viveva, e di Mondovì che hanno appreso la notizia del decesso del 32enne che in passato aveva militato nella società calcistica locale, la Virtus Mondovì. Il 32enne lascia la moglie e due figli piccoli.

