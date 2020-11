Soleil Sorge confessa: “Non potete capire cosa ha fatto Paolo Brosio!”

L’ex naufraga, ospite a Pomeriggio 5, racconta un retroscena a proposito della fede di Paolo Brosio e lascia tutti senza parole.

Questo pomeriggio Solei Sorge, nei salotti di Barbara D’Urso, ha accusato Paolo Brosio, suo ex compagno di avventura nell’Isola dei Famosi, di voler far parlare di sé attraverso la sua devozione nei confronti della religione ostentando degli atteggiamenti enfatizzati e non riscontrabili nella realtà.

A quanto sostiene la Sorge, si tratta di episodi che risalgono alla loro partecipazione all’Isola dei Famosi, in cui i due ex naufraghi non andavano molto d’accordo.

L’influencer dichiara che Paolo Brosio porterebbe la religione nei reality show in cui partecipa per dare rilievo al personaggio che si è creato e avere visibilità, non tanto con la naturalezza che tale devozione dovrebbe avere.

Accusa pesante quella dell’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez che racconta un episodio nel dettaglio.

LEGGI ANCHE –> FRANCESCO TOTTI, DEDICA AD UNA PERSONA SPECIALE: “DA TE, DOV’È SEMPRE IL SOLE”

Soleil Sorge stupisce tutti