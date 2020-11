Stop in Rai, cancellato un noto programma: il motivo

Clamoroso stop in Rai nel pomeriggio di ieri. Il programma di Serena Bortone non va in onda e c’è indecisione anche per oggi. Ecco perché

La Rai e gli sconvolgimenti di palinsesto. Gli autori ed i produttori si stanno abituando a fare voli pindarici in questi giorni per nulla facili tra un programma e un altro, con notizie che arrivano come delle bombe. Programma che vanno e altri che vengono, cambiamenti dell’ultimo minuto senza la possibilità di sbagliare una mossa.

È successo anche ieri. Un noto programma del pomeriggio è stato sospeso. La Rai ha dovuto incassare un altro duro colpo e si è dovuta riorganizzare. Si tratta di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1 in onda subito dopo il tg delle 13.30.

Lo stop è stato immediato e necessario e per il momento non si sa quando e se si tornerà in onda. Al suo posto, almeno per ieri uno speciale di Techetechetè tutto incentrato su Gigi Proietti. Un lungo e commosso ricordo del maestro che ieri ha ricevuto l’ultimo saluto della sua amata Roma, composta e silenziosa lo ha accompagnato verso il suo ultimo viaggio.

Stop in Rai, il programma di Serena Bortone non va in onda

“Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1 subito dopo il tg 1 delle 13.30 ieri non è andato in onda. Cancellato dal palinsesto sicuramente di ieri e non sappiamo cosa avverrà per oggi ed i prossimi giorni.

Il motivo? La positività al coronavirus di uno degli ospiti degli ultimi giorni. Ecco che così tutto lo staff e la produzione si è dovuta sottoporre la tampone molecolare. Lo ha spiegato proprio il sito di VigilanzaTv.

Tutti in isolamento preventivo dunque in attesa degli esiti dei risultati e tutto in dubbio per il palinsesto Rai. Non è la prima volta che accade, bisogna fare i controlli di rito e attenersi alle regole.

A seguire alle 15 c’è stato lo speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino, già in programma ma che ha dato un grande aiuto. secondo le indiscrezioni sarebbero sette i positivi tra tecnici e collaboratori allo studio tre di Via Teulada, studio dal quale non solo va in onda “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ma anche “La Vita in Diretta” di Alberto Matano.

Anche questo programma a rischio? Probabilmente no, ieri è andato in onda normalmente.

