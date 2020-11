Suburra, colpo di scena: potrebbe tornare, ecco come

Suburra ed un possibile ritorno. Gli sceneggiatori ammettono che si potrebbe pensare ad uno spin-off ed in un modo molto particolare

Suburra è arrivata alle battute finali. Con la terza serie si è chiuso il ciclo della prima serie italiana originale Netflix e gli autori e produttori hanno detto da tempo che non ci sarebbe stato un proseguo. Le vicende dei protagonisti si esauriscono e con il terzo capitolo gli intrighi tra il mondo di sopra e di sotto finiscono, almeno sul set.

Non tutto è finito realmente però nella serie, nonostante l’uscita di scena di alcuni personaggi clou (ma decidiamo di non svelare nulla) alcuni scenari sono rimasti aperti. Gli autori hanno lasciato spazio alla fantasia dei telespettatori di immaginare quello che possa succedere.

Molti sono però i super fans della serie che vorrebbero ancora vedere le avventure di Aureliano, Spadino, Cinaglia e tutti gli altri. Immaginano e sperano in un revival o uno spin-off incentrato magari su un personaggio preciso. A questo hanno risposto gli sceneggiatori durante la conferenza stampa di presentazione della terza e ultima stagione.

LEGGI ANCHE –> X Factor 2020, chi è l’eliminato della seconda puntata

Suburra, un possibile spin-off? Le anticipazioni

Rivedere un giorno parte dei protagonisti di Suburra ancora sullo schermo? Potrebbe essere una cosa fattibili. Ne hanno parlato gli sceneggiatori Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli che non hanno detto no all’ipotesi di uno spin-off parlando di una sfida molto stimolante ma forse difficile da realizzare.

“Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno spin-off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso – ha spiegato Ezio Abbate – Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno spin-off. Il problema dello spin-off è sempre quello di trovare un’identità che sia un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da spin-off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opportunità”.

Chi potrebbero essere i possibili protagonisti? Quelli femminili non sarebbero di certo male considerando il grande spazio che hanno conquistato nell’ultima serie Angelica e Nadia. “Un eventuale investimento su di loro sarebbe una sfida interessante – ha ammesso Fabrizio Bettelli – Stabilire ora i tempi e i modi sarebbe prematuro però sicuramente le tematiche di Suburra riversate su un mondo femminile stuzzicano”.

E poi c’è l’auspicio di un altro dei grandi protagonisti di Suburra, Filippo Nigro che ha rivestito i panni di Cinaglia. Il politico avido e spietato, diventato sempre più potente e ora con in mano le chiavi della città.

LEGGI ANCHE –> X Factor, Emma Marrone piange in diretta: “Rimani cosi sempre”

Lui di tornare cosa ne pensa? “La parte egoista di me vorrebbe proseguire anche perché Cinaglia è una miniera, un pozzo senza fondo e quindi avrebbe ancora molto da dire. Ma c’è una parte logica e onesta di me che realizza che si chiude un ciclo, un racconto. E sarebbe probabilmente difficile continuare a raccontare in modo credibile l’evoluzione dei personaggi che restano. Però se ci dovessero ripensare io ci sarei per un revival“, ha confessato l’attore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.