Tale e Quale Show, la salute di Carlo Conti peggiora: chi lo sostituirà alla conduzione

La scorsa settimana Carlo Conti aveva condotto Tale e Quale Show in collegamento da casa ma per la prossima puntata sarà ufficialmente sostituito: le sue condizioni di salute sono peggiorate

Prima che la scorsa puntata di Tale e Quale Show andasse in onda, Carlo Conti è risultato positivo al Covid e questo lo ha inevitabilmente costretto a rimanere a casa. Nonostante tutto venerdì il conduttore ha voluto presentare il programma in collegamento sperimentando così forse per la prima volta questo tipo di conduzione. In pochi giorni pero’ le cose sono cambiate e questa settimana Conti non potrà presenziare in alcun modo. Le sue condizioni di salute sono infatti peggiorate, come lui stesso ha comunicato sul profilo social. “Ora i sintomi ci sono tutti, e anche troppi. Questo Covid è una brutta bestia“, ha scritto accompagnando le sue parole all’immagine di un bigliettino scritto dai figli che gli hanno voluto dimostrare tutto il loro amore.

LEGGI ANCHE -> Stop in Rai, cancellato un noto programma: il motivo

Chi sostituirà Carlo Conti a Tale e Quale Show

Il messaggio di Carlo Conti lasciava intendere un peggioramento delle sue condizioni di salute che lo hanno portato a non essere disponibile neanche per un collegamento da casa. Per questo è arrivato l’annuncio ufficiale: non sarà Conti a presentare la puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda questa sera. A sostituirlo ci saranno i giudici del programma Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme che si alterneranno alla conduzione. Accanto a loro non mancherà l’ospite fisso, il comico Gabriele Cirilli che li darà man forte.

LEGGI ANCHE -> X Factor, Emma Marrone piange in diretta: “Rimani così sempre”

Al momento il presentatore non ha dato aggiornamenti sul suo stato, ma il peggioramento dei sintomi di cui parlava sul post pubblicato alcuni giorni fa capire quanto sia delicata la situazione. Il pubblico spera di poter ricevere anche solo un saluto da casa, come è accaduto con Alessandro Cattelan a X Factor. Anche quest’ultimo, risultato positivo al Covid, ha dovuto lasciare la conduzione a Daniela Collu.

Sono cose che possono accadere, purtroppo, nel periodo che stiamo vivendo. Nonostante questo i programmi televisivi continuano a procedere seguendo attentamente le misure di sicurezza e continuando a monitorare costantemente tutti gli addetti ai lavori coinvolti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter