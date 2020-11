Tommaso Zorzi, dopo la febbre sta di nuovo male: “Non riesco ad alzarmi”. L’influencer ieri sera ha accusato un forte dolore allo stomaco che non gli ha permesso di partecipare alla festa del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip e tutti già lo danno per vincitore. Da oramai quasi due mesi Tommaso è nella casa degli italiani e ha veramente conquistato tutti. Oltre ad essere un ragazzo simpatico, è anche pieno di talento, di entusiasmo e di voglia di fare, e questa edizione non sarebbe stata minimamente lo stesso se non ci fosse stato lui. E quello che è accaduto ieri ne è la prova più evidente.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi va a letto presto: “Sto troppo male”

Come ogni giovedì sera, è arrivato il momento dell’aperitivo. I ragazzi possono fare festa, bere qualcosa e divertirsi. Durante queste feste è sempre Tommaso ad animare la casa, ma ieri sera il ragazzo stava molto male. Già due sere fa è andato a letto presto, triste, perché gli autori gli hanno mentito dicendogli che sua madre ha rifiutato di fargli una sorpresa. Ieri invece, a farlo stare male, è stato un brutto mal di stomaco che gli ha impedito di alzarsi e andare a bere e a divertirsi. Probabilmente il dolore di stomaco è stato dovuto ad un piccolo scontro ha avuto con gli autori anche ieri, quando hanno tentato di censurare il suo spot per la televendita.

A stargli vicino sono state Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini, che sono andati in camera da lui a fargli compagnia durante la festa. Poi, dopo poco, sono andati tutti e tre a letto.