Un Posto al Sole anticipazioni 6 novembre: Serena viene aggredita. Dopo la partenza di Filippo che l’ha scoraggiata riguardo il loro ritorno di fiamma, Leonardo cerca di mettere loro i bastoni tra le ruote

Niko ha preso una decisione importantissima che rischia di mandare a monte il suo futuro e la sua carriera da avvocato, per cui ha studiato davvero tanti anni. Renato è molto preoccupato per suo figlio, che al momento non ha intenzione di ascoltare nessuno, di ignorare tutti i consigli che la sua famiglia sta continuando a dargli. Frustrato per questa situazione, suo padre chiederà l’aiuto e l’intervento di Franco. Il marito di Angela è sempre stato molto saggio, con la sua esperienza che lo ha reso l’uomo che è oggi è sempre riuscito ad aiutare molte persone. Riuscirà stavolta ad aiutare suo cognato?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera:”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Serena e lo scontro con Leonardo

Serena era pronta a tornare una volta e per tutte con il suo ex marito, poi Filippo è stato costretto a partire per un lavoro a Tenerife. La famosa Tenerife che li ha allontanati per sempre mesi fa. Serena ha perso l’occasione di fare pace con Filippo, e a mettere i bastoni tra le ruote è stato Leonardo. Non si è rassegnato a lasciarla andare, e ci sarà un nuovo e duro scontro tra loro due, che rischia di metterli in un angolo. In preda a sensi di colpa e con il dubbio di aver fatto delle scelte sbagliate mettendosi con lui durante il periodo di rottura con Filippo.

TI POREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta