USA 2020. Lo scivolone imperdonabile del padre di Lady Gaga

USA 2020. Joe Germanotta, il padre di Lady Gaga, ha pubblicato una serie di post su Twitter che non sono rimasti inosservati

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, come di consueto, diventano un evento mediatico di proporzioni enormi. La propaganda e gli appelli a votare per l’uno o l’altro candidato sono giunti ormai da tempo anche sui social network. Mai come quest’anno anche i big del panorama dello spettacolo e le star di Hollywood non hanno nascosto le loro preferenze e hanno invitato la gente ad esprimere la propria.

Brad Pitt ha girato uno spot a favore del a campagna di Joe Biden in cui definisce il candidato democratico “presidente di tutti gli americani”. Sarah Jessica Parker ha pregato i suoi connazionali di non rinnovare la fiducia in Donald Trump, terrorizzata all’idea di averlo alla Casa Bianca per altri 4 anni. Bruce Springsteen, Jennifer Aniston, Billie Eilish, Beyoncé sono solo alcuni dei nomi che si sono esposti a favore del candidato democratico.

Tra questi spicca assolutamente quello di Lady Gaga. La cantante, Oscar per la miglior canzone nel 2019, ha spinto l’elettorato a votare per Joe Biden scagliandosi ferocemente contro la becera misoginia e il razzismo di cui Donald Trump si fa carico, a suo dire.

Fa storcere quindi il naso un Tweet comparso sulla bacheca di Joe Germanotta, padre della pop star, che ha scritto: “Donald Trump 2020”. Dopo essersi reso conto di aver fatto uno scivolone mediatico, ha cancellato quelle parole cercando di rimediare così: “Avrete notato che le mie convinzioni politiche e spirituali sono diverse. Sono per la libertà di pensiero e la libertà di scelta”. Dopo pochi minuti anche questa frase è scomparsa dal suo profilo sul web.

Leggi anche >>> USA 2020. PERCHÈ L’ELEZIONE DELLA SENATRICE DEL DELAWARE ENTRERÀ NELLA STORIA

Visualizza questo post su Instagram 2 Mar 2018 alle ore 2:47 PDT

Libero ovviamente di votare chi vuole e di avere idee contrarie a quelle della celebre figlia, forse ci si aspettava un po’ più di discrezione da parte sua e di solidarietà nei confronti della stessa Lady Gaga dopo che il presidente Donald Trump l’ha definita una cattiva persona, alludendo a storie poco edificanti che avrebbe da raccontare riguardo la cantante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.