Valentina Ferragni, effusioni sul divano, l’atmosfera è bollente-FOTO

La sorellina della Ferragni sul divano con il fidanzato nella loro casa di Milano, si scambiano tenere coccole

Visualizza questo post su Instagram Ready for our second lockdown together💪🏼 Stay safe everyone ❤️🙏🏻 @lucavezil Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 5 Nov 2020 alle ore 11:48 PST

La sorella di Chiara Ferragni e il fidanzato Luca Vezil, sembrano aver preso bene il secondo lockdown in atto da oggi in Lombardia e altre regioni d’Italia. I due infatti si scattano una foto mentre sono sul divano, intenti a scambiarsi effusioni e sorridendo come se nulla fosse.

Nella didascalia addirittura mostrano entusiasmo scrivendo:”Ready for our second locksdown together. Stay safe everyone”. Se solo tutti l’avessero presa come loro. Sicuramente dimostrano una grande positività, che è importante in questo giorno in cui molte attività si sono vista nuovamente chiudere le serrande.

Valentina Ferragni e Luca Vezil una coppia in perfetta armonia

Lei è la sorella dell’influencer più famosa al mondo, Chiara Ferragni. Lui è un bellissimo ragazzo genovese. Sono loro due Valentina e Luca, innamorati più che mai da ben 6 anni, hanno anche preso un cane insieme, Pablo. I due si sono conosciuti in Grecia, lei aveva 17 anni e lui 18. Si sono incontrati per caso davanti a un negozio e si sono scambiati i contatti Facebook. Poi è avvenuto l’incontro a Milano, dal quale non si sono mai più separati.

La coppia vive insieme a Milano da qualche tempo. La casa da come appare nelle foto sul profilo di Valentina è molto curata nei dettagli, arredata molto bene con uno stile glamour e moderno. Durante l’estate i due trascorrono molto più tempo però in Liguria, zona d’origine di Luca Vezil. Il 29enne ha conseguito una laurea come Igenista Dentale, tuttavia ha abbandonato questa strada per seguire la carriera di influencer e modello.

Al momento i due non parlano di formare una famiglia, la stessa Valentina aveva rivelato che ha 26 e non si sente pronta poiché vorrebbe realizzare ancora delle cose personali prima del grande passo.

