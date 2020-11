Wanda Nara è inarrestabile sui social: la showgirl ha piazzato il suo maestoso lato B in primissimo piano lasciando tutti a bocca aperta.

Wanda Nara continua a far impazzire tutti con scatti al limite del proibito sui social. La showgirl è sempre attivissima su Instagram e ama postare fotografie da infarto con seno esplosivo o lato B incredibile in primissimo piano. Ogni suo singolo contenuto lascia sempre di stucco: la moglie e agente di Mauro Icardi è in splendida forma e la sua sensualità non conosce limiti.

Wanda, poco fa, ha messo in rete uno scatto clamoroso: la 33enne indossa un perizoma da urlo e ha il suo lato B in bella mostra. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Wanda Nara, lato B spettacolare in primissimo piano: perizoma da infarto