Adriana Volpe, una vita senza pace: “Non smetto più di piangere”

La conduttrice di Tv8, Adriana Volpe è tornata a parlare di uno dei tasti dolenti del momento: la sua famiglia

Non c’è davvero più pace per la conduttrice di TV8, Adriana Volpe, in onda su “Ogni Mattina” ad aprire la giornata degli appassionati nel migliore dei modi. L’ex modella trentiniana fa di tutto pur di svolgere nella maniera migliore il suo lavoro, ma non è da trascurare l’aspetto familiare, sempre più un problema all’ordine del giorno.

Nascondere quel “tasto dolente” della sua esistenza non è affatto facile per Adriana, che di tanto in tanto si rifugia nei social network, pur di trovare un pò di tranquillità. Qualche collega di lavoro cerca di renderle più facile la vita, scherzando e “giocherellando” a paragonarla a personaggi del mondo animato, con l’obiettivo di far “esplodere” finalmente un sorriso.

Ma non è affatto un momento facile, soprattutto starle dietro con tutti i problemi che stanno sorgendo in famiglia, tra suo marito Roberto Parli. Ad oggi all’interno del nucleo familiare deteriorato si è aperta un’altra crepa, questa volta ancora più profonda, che va difatti a “toccare” la sensibilità di un uomo

LEGGI ANCHE —–> CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: LUI SI FA SFUGGIRE IL NOME PER LA BAMBINA



La paura più grande di Adriana Volpe

L’attenzione mediatica che vige in questi momenti attorno alla figura della conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8, Adriana Volpe è elevatissima, a tal punto da raggiungere anche gli affetti familiari. Il momento che sta attraversando la conduttrice è tutt’altro che positivo.

Il tutto è partito dall’incrinazione coniugale con Roberto Parli, il marito imprenditore che ha mal digerito l’affiatamento tra Adriana e Denver, durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip dello scorso anno. Tra i due sono “volati” commenti ironici, soprattutto dal lato dell’imprenditore che non ne vuol sapere di riconciliarsi.

La lontananza di coppia ha generato con il tempo un’altra sofferenza, forse quella più sensibile che un genitore potesse vivere: lo stato d’animo della loro figlia. Adriana ha confermato che anche la figlia sta “assaporando” i postumi della separazione ed è proprio per questa ragione che ogni giorno piange per lei.

LEGGI ANCHE —–> FRANCESCO TOTTI, DEDICA AD UNA PERSONA SPECIALE: “DA TE, DOV’È SEMPRE IL SOLE”

Come si concluderà questa travagliata storia? Tutti noi ci auguriamo bene e soprattutto per il bene della solare e simpatica conduttrice trentiniana

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter