Alessia Prete per le strade è incantevole, uno stile che si nota-FOTO

La Prete in giro per le strade autunnali ricoperte di fogli arancioni, sfoggia un look molto bello e che non passa inosservato

La bella ex gieffiana, Alessia Prete sfoggi un look autunnale che si nota, per le strade ricoperte di foglie arancioni. Indossa un maglione corto che lascia intravedere un pò la pancia e jeans scuri a vita alta con stivaletti neri bassi e una borsa che è protagonista, grande e nera con frange rosse leopardate, nere e bianche. Un look che certo non passa inosservato. Appare sempre bellissima e impeccabile Alessia Prete.

La nuova storia d’amore di Alessia Prete dopo la rottura con Matteo Genitili

La Prete dopo la rottura con Matteo Genitili, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello, nell’edizione condotta da Barbara D’Urso. Oggi ha ritrovato l’amore con un imprenditore genovese, Davide Campanella. Sul suo profilo Instagram infatti sono apparse moltissime foto nel territorio ligure questa estate, si è vista sulla passeggiata di Nervi, nei borghi più belli della Liguria a Borgio Verezzi.

E ovviamente anche a Portofino perché se visiti la Liguria non puoi certo non andare in uno dei porti più famosi e caratteristici al mondo. I due sembrano affiatati e innamorati. Intanto per la Prete questa estate non ha solamente segnato l’inizio di un nuovo amore, ma l’inizio di una nuova vita da neo laureata. L’ex gieffiana infatti a luglio ha conseguito la laurea in Scienza Statistiche e per lei è un sogno che diventa realtà, si è impegnata tanto per ottenere questo riconoscimento e le fa molto onore.

Anche perché una giovane che partecipa al Grande Fratello poi non è scontato che voglia continuare con la sua vita normale e conseguire la laurea, anzi spesso accade il contrario che ci cerca di farsi una carriera in televisione dimenticando il resto. Pertanto le fa ancora più onore, ha dimostrato grande maturità e determinazione nel conseguire i suoi obiettivi.

