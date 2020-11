Allerta alimentare: ritirati diversi prodotti da forno per rischio chimico

Nuova allerta sul sito del Ministero della Salute: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti di due grandi aziende dolciarie e di prodotti da forno

Nuova allerta del Ministero della Salute per alcuni lotti di salatini e cornetti che contengono i semi di sesamo contaminati con ossido di etilene e provenienti dall’India, coinvolte le aziende San Carlo Gruppo Alimentare spa e San Giorgio S.p.A.

Ecco i numerosi prodotti richiamati dal Ministero:

SALATINI MIX 400g SAN CARLO , in scatole da 400 gr con il numero di lotto S 0405 2 – S 0405 30, con termine minimo di conservazione (Tmc) 02-07-2021 prodotti da Lajkonik Snacks Sp.o in Polonia.

CORNETTO 5 CEREALI VUOTO 70 g San Giorgio S.p.A., in scatole da 3500g con 50 pezzi da 70 g, con i numeri di lotto L20162-20177-20198, con Tmc 12-05-2021, prodotto da San Giorgio S.p.A. con sede dello stabilimento Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA).

CORNETTO 5 CEREALI AL MIELE 70 g San Giorgio S.p.A., in scatole da 7000g con 100 pezzi da 70 g, con i numeri di lotto L20202, con Tmc 16-01-2021, prodotto da San Giorgio S.p.A. con sede dello stabilimento Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA).

FAGOTTO VEGANO CEREALI ANTICHI FRUTTI ROSSI 85 g San Giorgio S.p.A., in scatole da 4250g con 50 pezzi da 85 g, con i numeri di lotto L20219-20161-20223, con Tmc 06-06-2021, prodotto da San Giorgio S.p.A. con sede dello stabilimento Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA).

CORNETTO 5 CEREALI AI FRUTTI ROSSI 80 grammi San Giorgio S.p.A., in scatole da 4800g con 60 pezzi da 80 g, con i numeri di lotto L20066-20163-20185-20196, con Tmc 10-05-2021, prodotto da San Giorgio S.p.A. con sede dello stabilimento Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA).

DEMI BAGUETTE FINLANDESE 140 g, San Giorgio S.p.A., in scatole da 3500g con 25 pezzi da 140 g, con i numeri di lotto L20070, con Tmc 10-03-2021, prodotto da San Giorgio S.p.A. con sede dello stabilimento Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA).

FAGOTTO VEGANO CEREALI ANTICHI FRUTTI ROSSI 85 g, in scatole da 4250 pezzi 50 da 85g, appartenenti ai lotti L20062-20174-20198-20209 con Tmc 06-06-2021.

L’allerta del Ministero della Salute

Come specificato nell’allerta, diffusa dal Ministero della Salute, a tutela della sicurezza alimentare dei consumatori italiani:

“Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto con questo lotto e scadenza, a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza lo scontrino”.

L’ossido di etilene è un composto chimico di elevata produzione a livello mondiale ed utilizzato in vari settori industriali. Il pesticida presente non proviene dalla fase di coltivazione ma è aggiunto in produzione, in quanto l’ossido di etilene è utilizzato in India come additivo per diminuire il rischio di formazione della salmonella nei semi di sesamo.

E’ però altamente nocivo per la salute umana se utilizzato in quantità superiori rispetto le normative vigenti di 0,05 mg al chilo mentre le dosi nei prodotti segnalati superano anche di mille dosi le quote stabilite.

