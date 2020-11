Da Amadeus arriva un omaggio che parte dal cuore, dettato dalla tristezza di avere perso per sempre un amico. “Addio, ricordo il nostro primo incontro”.

La morte di Stefano D’Orazio è un triste evento che ha colpito tutti. Sono in tantissimi i fans dei Pooh che stanno ricordando il loro storico batterista (e non solo, lui era anche flautista e paroliere, n.d.r.) con tantissimi messaggi di cordoglio e di lutto.

Così come non pochi sono i vip che conoscevano il 72enne artista originario di Roma. E che in queste ore ne stanno omaggiando la memoria rivolgendogli delle commosse parole di estremo saluto. Tra questi c’è pure Amadeus. Il noto conduttore televisivo, che a febbraio 2021 prenderà di nuovo in mano le redini del Festival di Sanremo, ricorda un aneddoto particolare di quando era ragazzo. E che coinvolse proprio Stefano D’Orazio. “Ciao Stefano. Quarant’anni fa, sei stato la mia prima intervista all’Arena di Verona. Ricordo in particolare, la tua gentilezza e la tua disponibilità nei confronti di quel ragazzo emozionato che lavorava in una piccola radio privata”.