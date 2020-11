Andrea Zelletta, crollo nella casa del Grande Fratello: “Cosa ci faccio qua?”

Andrea Zelletta, crollo nella casa del Grande Fratello Vip: “Cosa ci faccio qua?”. L’ex tronista di Uomini e Donne è scoppiato in lacrime dopo la puntata

Andrea Zelletta è stato rimproverato ieri da Alfonso Signorini per quello che è successo in settimana. Per chi non lo sapesse, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato fuori dalla casa del Grande Fratello per un paio di giorni per motivi personali. Quando è rientrato ha rivelato ai ragazzi di non poter dire dov’era, ma di essere stato in isolamento, senza cellulare e senza vedere nessuno. È giusto che sia così perché in quanto concorrente, proprio come tutti gli altri, non avrebbe dovuto conoscere tante dinamiche esterne. Però, dopo la sua entrata nella casa, ha cominciato a dire delle cose che appunto non avrebbe dovuto conoscere.

Andrea Zelletta mortificato per il provvedimento del Grande Fratello Vip: “Non sono fatto per questo mondo”

Andrea nella casa ha rivelato alcune cose sul calcio, ha scoperto del prolungamento del programma e tante altre cose che hanno insospettito i telespettatori. Quando gli autori lo hanno scoperto, hanno deciso di annullare il televoto e di comunicarglielo ieri in puntata. Gli hanno detto che ha infranto il regolamento e che per questo è doverosa la nomination d’ufficio pure per lui. Dopo la puntata Andrea è scoppiato in lacrime e si è confidato con i suoi compagni nella casa, esprimendo dubbi e perplessità sulla sua presenza nella casa.

“Cosa ci faccio io qua dentro? Forse non sono fatto per questo mondo, la televisione non fa per me”. I ragazzi nella casa hanno prontamente rassicurato Andrea, dicendogli che sta mandando tantissimi messaggi nella casa.