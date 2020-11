Angela Nasti, fascino mozzafiato | Complimenti ma anche critiche – FOTO

Angela Nasti ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: fascino indiscutibile, ma c’è chi la critica

Visualizza questo post su Instagram B Un post condiviso da Angela Nasti (@angelanastiofficial) in data: 5 Nov 2020 alle ore 5:00 PST

Angela Nasti ha postato una nuova foto sul proprio account Instagram. La sorella di Chiara Nasti ha partecipato a Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Angela è molto famosa e seguita sul social network, dove conta la bellezza di 817mila follower. Una cifra davvero considerevole che dà la misura di quanto la ragazza, classe 1999, sia apprezzata dagli utenti.

Sono numerosissimi i fan che non si perdono un solo post, non mancando mai di aggiungere il loro ‘like‘ e un commento positivo nei suoi confronti. I complimenti non sono mancati nemmeno in occasione della sua foto più recente pubblicata sul profilo della giovane.

Angela Nasti, sempre splendida ma alcuni la criticano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 💖💖💖💖 Un post condiviso da Angela Nasti (@angelanastiofficial) in data: 31 Ott 2020 alle ore 8:45 PDT

Un fatto che non sorprende affatto, visto il suo indubbio fascino che risalta in questo scatto. Stavolta però, accanto ai messaggi di complimenti, si leggono anche alcune critiche, mosse da alcune persone. A finire nel mirino non è la sua bellezza, ma la posa di Angela nella foto che, secondo alcuni, sarebbe “storta“.

Visualizza questo post su Instagram 🤎 Un post condiviso da Angela Nasti (@angelanastiofficial) in data: 30 Ott 2020 alle ore 6:35 PDT

Si tratta di attacchi, a cui ha risposto un’utente. “Smettetela di dire che si mette storta!! Ragazze l’invidia è brutta l’abbiamo vista pure in tv e mi pare sia una bellissima ragazza di viso e di fisico quindi basta ogni tanto evitate di essere verdi e di fare brutte figure. Angela sei bellissima stop c’è solo da ammirare❤️“.

