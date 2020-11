Barbara Pedrotti ha deliziato la sua platea condividendo uno scatto fantastico: la giornalista si allena in casa e mostra il suo outfit da urlo.

Barbara Pedrotti è una delle giornaliste italiane più apprezzate dai telespettatori. La nativa di Rovereto è seguitissima anche sul web: il suo account Instagram vanta ben 267mila follower. Dopo l’esordio televisivo a ‘Uomini e ‘Donne’, la classe 1982 è entrata nel mondo di Sky: solitamente aggiorna tra il primo e il secondo tempo sulle quote live dei match calcistici a ‘Sky Calcio Show’. Barbara ama postare fotografie favolose in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fascino. La 38enne, poco fa, ha fatto impazzire tutti con un nuovo scatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa immersa tra la natura, sguardo intenso e sorriso radioso – FOTO

Barbara Pedrotti, allenamento in casa: che forme!!

Barbara, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, ha mostrato ai fan il suo nuovo attrezzo per gli allenamenti. “Dopo una settimana bella impegnativa, spengo tutto e mi dedico un po’ a me e ad una delle cose che più mi fanno stare bene, lo sport appunto. Ps: primo (di una lunga serie) allenamento con la mia nuova bike terminato”, ha scritto nella didascalia. La giornalista indossa una tuta aderente che mette in risalto le sue forme da urlo. Il volto si illumina con il suo fantastico sorriso. Il post ha già raccolto 6mila cuoricini e numerosi commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Buccino, vestito aderente e décolleté da urlo: magnifica – FOTO

La Pedrotti, qualche settimana fa, fece impazzire tutti con uno scatto stratosferico in cui mostrò le sue meravigliose gambe e una porzione del suo fondoschiena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter