Benedetta Fatto in casa, la ricetta delle castagne al cartoccio – VIDEO

Benedetta Rossi prepara la sua nuova video ricetta: le castagne al cartoccio con una tecnica facile per mettere d’accordo tutti in queste fredde giornate d’autunno

Benedetta Rossi continua a farsi amare da tutti i suoi followers con ricette sempre facili da realizzare e molto economiche. Aspetti che in pochi anni l’hanno resa una delle food blogger più conosciute nel panorama italiano. Scopriamo insieme l’ultima ricetta postata sulla sua pagina Instagram.

Lo fa con un frutto prediletto in questo periodo autunnale amato da grandi e piccini, le castagne che sono consumate come fine pasto oppure come merenda gustosa.

Versione salata castagne al cartoccio

500 gr di castagne

1 cucchiaio di sale grosso

1 cucchiaio di pepe in grani

Rosmarino

Prendiamo le castagne e incidiamole a croce. Poi mettiamole in una pentola, copriamole con acqua e facciamole lessare per un paio di minuti.

Scoliamole in una ciotola e condiamole col sale grosso, il pepe in grani e il rosmarino. Sistemiamo in una teglia da forno due fogli di carta stagnola sovrapposti e incrociati. Versiamoci sopra le castagne, chiudiamo a cartoccio e inforniamo, lasciando cuocere a 200° C per 25-30 minuti.

Versione dolce castagne al cartoccio

500 gr di castagne

2 cucchiai di zucchero di canna

mezze stecche di cannella

chiodi di garofano

Prendiamo le castagne e incidiamole a croce. Poi mettiamole in una pentola, copriamole con acqua e facciamole lessare per un paio di minuti. Scoliamole in una ciotola e condiamole con lo zucchero di canna, le mezze stecche di cannella e i chiodi di garofano.

Sistemiamo in una teglia due fogli di carta stagnola sovrapposti e incrociati. Versiamoci sopra le castagne, chiudiamo a cartoccio e inforniamo, lasciando cuocere a 200° C per 25-30 minuti.

