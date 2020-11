Benedetta Parodi ci svela la ricetta della Lime Merengue Pie – FOTO

Benedetta Parodi prepara la sua nuova ricetta: Lime Merengue Pie con una tecnica facilissima per mettere d’accordo tutti, grandi e piccini

Visualizza questo post su Instagram Ci vediamo questa sera! #BakeOffItalia @realtimetvit dalle 21:20 🥧@twinsetofficial Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 6 Nov 2020 alle ore 9:53 PST

Benedetta Parodi continua a farsi amare da tutti i suoi followers con ricette sempre facili da realizzare e molto economiche. Aspetti che in pochi anni l’hanno resa una delle food blogger e giornaliste più conosciute nel panorama italiano. Scopriamo insieme l’ultima ricetta postata sulla sua pagina Instagram.

“La Lime Merengue Pie 🥧 – scrive Benedetta – è una delle torte preferite di Fabio. Me l’ha insegnata la mia nipotina che vive in Sudafrica e ha un trucco: la crema si prepara in un attimo perché́ si usa il latte condensato e la meringa viene passata in forno per prendere colore. Più facile di cosi!!!”

LEGGI ANCHE -> Benedetta Fatto in casa, la ricetta del plumcake al cioccolato – VIDEO

Ingredienti per la Lime Merengue Pie

400 gr di biscotti digestive

250 gr di burro

450 ml di latte condensato

4 uova

il succo di 2 lime

8 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di lievito

Procedimento

Tritare i biscotti mentre mettete a sciogliere il burro. Mescolare insieme. Trasferire il composto in una tortiera a cerniera con la base foderata di carta forno.

Comprimere bene il composto con le mani e creare la base della torta salendo anche lungo i bordi della tortiera. In una ciotola sbattere i rossi dell’uovo, il latte condensato e il succo di lime. Versare sulla base della torta.

Visualizza questo post su Instagram 😘 Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 6 Nov 2020 alle ore 3:39 PST

Montare i bianchi con lo zucchero e il lievito fino a che non sono ben sodi. Trasferire i bianchi montati sulla torta. Cuocere in forno a 180 gradi per 15 minuti. E buon appetito a tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter