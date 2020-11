Biglietti di Natale fai da te: tante idee semplici e originali!

Stai cercando delle idee per creare dei biglietti di Natale fai da te? È attraverso un bigliettino d’auguri, infatti, che si esprime l’affetto per una persona, anche se si tratta soltanto di due righe. Ma andiamo a scoprire come creare un biglietto natalizio fai da te in poco tempo e usando dei materiali non molto costosi.

Per realizzare un biglietto da visitare fai da te bisogna innanzitutto munirsi di un paio di forbici, un cartoncino Bristol bianco, uno scampolo di stoffa, un pennarello e un po’ di colla a caldo. Il cartoncino bianco si deve tagliare a dimensione biglietto (20×28 cm), per poi essere ripiegato a metà su sè stesso. Prendete, poi, un po’ di stoffa a schacchi verdi e rossi.

A questo punto, disegnate sul retro la sagoma di un cuore, di una pallina di Natale o di un albero di Natale. Ritagliate la sagoma e incollate la stoffa sopra il bigliettino, completando la decorazione con un pennarello scrivendo “Buon Natale”.

Idee per creare un biglietti di Natale fai da te

Per creare un biglietto di Natale fai da te originale, potete anche prendere un cartoncino bianco da ritagliare a dimensione biglietto e poi ripiegarlo a metà su sé stesso. Incollate sulla copertina del biglietto, in orizzontale, dei bottoni colorati con diverso colore, dimensione e forma, proprio come se fossero delle palline di Natale. Aggiungete anche un fiocchetto, incollandolo con la colla a caldo, e disegnare il filo della pallina con il pennarello.

In alternativa, potete disegnare la sagoma di un albero di Natale sul cartoncino verde, ritagliatela e incollatela sul biglietto bianco. Prendete, poi, un cartoncino marrone e create il tronco di un albero. Con un cartoncino giallo, invece, fate una stella da mettere sopra la punta dell’albero. Incollate, poi, le perline colorate sull’albero, proprio come se fossero le palle di Natale.

LEGGI ANCHE –>Decorazioni natalizie fai da te: cosa riciclare per realizzarle

Volendo, potrete realizzare anche un biglietto ad albero di Natale 3D. In questo caso, dovrete piegare dei fogli verdi di diverse lunghezze a fisarmonica. Questi fogli dovranno essere nella parte centrale del biglietto di carta. Aggiungete, poi, decorazioni di vario tipo come un tronco oppure un vaso alla base dell’albero. Aggiungete, poi, una stella sulla punta dell’albero e dei fiocchi di neve come sfondo.

Altri consigli

Potete anche disegnare su un lato del bigliettino tre metà di pacchetti regalo, uno sopra l’altro. Ritagliate, poi, le linee orizzontali e ripiegate verso il centro del biglietto la sagoma dei pacchetti. In questo modo, otterrete l’effetto 3d, appena aprirete il biglietto. Incollate il biglietto bianco sopra un cartoncino colorato e decorate i pacchetti a vostro piacimento e come più vi aggrada.

Infine, si possono utilizzare dei biglietti da stampare, per poi ritagliarli e colorarli. Con i vostri bambini, potete anche realizzare un biglietto di Natale a forma di pupazzo di neve. Potrete utilizzare un semplicissimo cartoncino bianco e decorarlo con una carota al posto del naso, dei bottoni come occhi e una striscia di stoffa come sciarpa. Un’idea molto originale che potrà stupire chiunque!

Non vi resta che scegliere quale, tra questi biglietti di Natale, fa al caso vostro.

