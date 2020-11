Per Carlo Conti arriva un’altra tremenda notizia. Il popolare conduttore televisivo è ricoverato in ospedale per il virus e perde un amico.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Stefano Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 6 Nov 2020 alle ore 11:45 PST

Tra i tanti messaggi rilasciati in queste ore per omaggiare la memoria del compianto Stefano D’Orazio c’è anche quello di Carlo Conti. Il popolare conduttore tv, attualmente ricoverato in ospedale perché risultato positivo nei giorni scorsi, ha ricordato il batterista dei Pooh, scomparso nel corso della notte proprio per delle complicazioni riguardo al virus.

Il 72enne D’Orazio risultava in degenza ospedaliera da una settimana circa ma la cosa si è saputa solamente dopo il suo avvenuto decesso. E Carlo Conti, che di Stefano era un amico, ha scelto di affidare il proprio pensiero in memoria dell’artista scegliendo poche parole. “Ciao Stefano”. Un saluto ed il nome, poche lettere messe insieme che però significano tanto. Poi anche Barbara D’Urso ha voluto salutare il componente dei Pooh, svelando due particolari del passato.

Carlo Conti, lui e tanti altri ricordano il compianto Stefano D’Orazio

La presentatrice tv Mediaset scrive che D’Orazio l’aveva voluta come testimone di nozze per il matrimonio con la moglie Tiziana celebrato appena un anno fa. E che lui fu il primo a confortarla di persona viaggiando fino a Napoli, anni fa, quando la D’Urso dovette affrontare la morte del padre.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Stefano ❤ Un post condiviso da il Gran Popolo dei Pooh (@il_gran_popolo_dei_pooh_) in data: 6 Nov 2020 alle ore 5:44 PST

Naturalmente non poteva mancare anche un pensiero rivolto a Stefano dai Pooh, i suoi compagni di viaggio in un percorso durato 50 anni e costellato di premi e di successi. Tutti i componenti della storica band scioltasi nel 2016 dopo mezzo secolo di attività si dicono addoloratissimi per la scomparsa del loro batterista.