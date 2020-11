Una tristissima Caterina Balivo parla di Stefano D’Orazio, scomparso nelle scorse ore in ospedale. E parla del fortissimo amore provato da lui.

Sono in tanti a ricordare Stefano D’Orazio, leggendario batterista dei Pooh scomparso nelle scorse ore dopo una settimana di ricovero in ospedale. Il virus ha preso anche lui. E tra i tanti amici che hanno lasciato un messaggio per il 72enne romano, c’è Caterina Balivo.

La conduttrice televisiva aveva ospitato D’Orazio all’interno della sua trasmissione ‘Vieni da Me’ prima che lei stessa lasciasse le redini del programma, nel corso della scorsa primavera. La 40enne campana non riesce a capacitarsi del fatto che Stefano non ci sia più. E nelle parole rivolte al componente dei Pooh la Balivo sottolinea come lui si fosse sposato da appena un anno con Tiziana. “Che bello vedervi con quello sguardo da veri innamorati. Non posso credere che tu non ci sia più”, scrive Caterina

Caterina Balivo, incredulità per la morte di Stefano D’Orazio

Purtroppo, con la scomparsa di Stefano D’Orazio, si riscontra anche la morte dell’ennesimo personaggio famoso molto amato. Nel giro di pochi giorni se ne sono andati per sempre, e rimarranno soltanto nei ricordi di tutti, i vari Sean Connery, Gigi Proietti e Geoffrey Palmer.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che anche gli altri membri dei Pooh stanno ricevendo per la morte del loro amico, prima che collega. Roberto Facchinetti ha svelato che per rispetto nessuno della band ha voluto che la notizia del ricovero di D’Orazio divenisse di dominio pubblico.

