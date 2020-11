Clizia Incorvaia e la sua prima volta nella vita, con la tuta-FOTO

La Incorvaia condivide uno scatto su Instagram che la ritrae a casa con indosso una tuta e nella didascalia sorprende tutti

Visualizza questo post su Instagram La prima tuta della mia vita🤫🤟🏻#quarantinemood Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:01 PST

Clizia Incorvaia scatta una foto a casa, mentre indossa una tuta e fa una rivelazione “La prima tuta della mia vita”. A quanto pare la bella Incorvaia non ama indossare tute, che sono comodissime per stare in casa invece. Infatti l’occasione che le ha fatto cambiare idea è stato il nuovo lockdown imposto sulla Lombardia che non prevede alcuna uscita dalle proprie case, se non per motivi di necessità.

Pertanto, dal momento che l’ex gieffiana si trova a Milano deve sottostare alle regole del governo e per farlo si è munita dei giusti strumenti. Cara Clizia scoprirai che la tuta è una grande alleata e dopo questa esperienza non smetterai più indossarla, ovviamente nelle giuste occasioni. Come stare a casa oppure recarsi a fare la spesa.

Clizia Incorvaia durante la quarantena dispensa consigli di bellezza

Visualizza questo post su Instagram All rights reserved 😎🖤 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 4 Nov 2020 alle ore 5:20 PST

La Incorvaia, vista la nuova condizione di reclusione in casa, ha deciso di intrattenere il i suoi fan e di tenersi occupata lei stessa. Dispensando consigli di bellezza alle donne, sul viso e sulla pelle. Nelle sue stories Instagram infatti ha pubblicizzato un prodotto che blocca la ricrescita dei peli sul corpo. Non è altro che una luce pulsata portatitele e utilizzabile quindi da casa. L’effetto dovrebbe essere lo stesso di quelle utilizzate nei centri estetici, che però essendo chiusi questa sembra essere una valida alternativa.

La Incorvaia spiega il prodotto e mostra il suo utilizzo ai follower, dando anche uno sconto sull’acquisto. Proseguendo, la Incorvaia da qualche consiglio su alcuni prodotti di trucco. In particolare spiega le sopracciglia, dicendo che lei le ha sempre avute folte e questo si presta bene alla moda di oggi che le vuole così. Non come anni fa che usavano molto sottili.

Visualizza questo post su Instagram Sono un Teddy 🐻 @hkwooman #adv Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 3 Nov 2020 alle ore 5:26 PST

Mostra dunque un mascara per sopracciglia, un mascara per ciglia e un lucida labbra, truccandosi davanti alla telecamera per mostrare il risultato. Di video così ne vedremo tanti in questo periodo, data la situazione nuovamente compromessa che ci costringe a casa.

