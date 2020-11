Come perdere 5 kg prima di Natale, ecco le 5 regole

Una famosa dietologa e nutrizionista ci rivela qualche semplice regola per riuscire a perdere 5 kg prima di natale. Assicura il risultato.

Con l’arrivo delle feste natalizie dopo un anno difficile e stressante, perdere i kg presi durante i mesi del lockdown non potrebbe avvenire senza qualche piccolo sforzo. Ecco che la dietologa e nutrizionista Susie Burrell, autrice anche di alcuni libri fra cui ricordiamo “Lose weight fast”, ci rivela alcune semplici regole per perdere 5 kg prima dell’arrivo del Natale.

Perdere 5 kg prima di Natale, cosa fare

Susie Burrell mette le mani avanti “non è un piano a lungo termine” ha specificato la nutrizionista. Se si vuole un piano personale per riuscire a trovare il proprio equilibrio bisogna rivolgersi a un esperto che stimi un programma su misura tenendo in considerazione molti fattori personali. Non è questo il caso. Ma funziona nel breve termine.

Da questo piano ci sia aspetta di perdere circa 1 kg a settimana per una persona che mediamente svolge un’ora di attività fisica a settimana. Ecco quali sarebbero le 5 regole da rispettare secondo il piano di Susie Burrell:

Alimentazione ipocalorica per un paio di settimane: a colazione un frullato proteico, a pranzo una grande insalata, un frutto e una manciata di noci, e a cena una zuppa oppure pesce con 3 tazze di verdure Mangiare tanta verdura Evitare gli snack o spuntini fuori pasto Cenare intorno alle 18, bisogna fare in modo che il pasto principale sia il pranzo Avere un pasto libero a settimana

È molto importante ricordare che questo non è un piano a lungo termine e per poterne ottenere uno è opportuno rivolgersi ad uno specialista in grado di poter formulare un programma adatto e personale.

