La Parodi appare indignata contro chi l’accusa di avere uno stile di vita lussuoso e che ostenta in ogni occasione, ma non solo

La giornalista Cristina Parodi, che negli anni ha fatto una carriera notevole, conducendo in primis il Tg5 al fianco di Lamberto Sposini e Cesara Buonamici. Successivamente ha cambiato format, conducendo per anni Verissimo di cui ormai è a capo Silvia Toffanin. Ha poi condotto altre trasmissioni e una anche con la sorella Benedetta, Domenica In anche se la sua conduzione non ha riscosso tanto successo.

La Parodi contro chi l’accusa di essere una perfettina e snob risponde a toni

Cristina Parodi è sposata con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, i due abitano lì e conducono una vita molto dispendiosa a quanto sembra da ciò che la Parodi mostra sui social. La conduttrice sembra ostentare però, un pò troppo la sua ricchezza tanto da aver scatenato il web contro di lei. L’hanno criticata molto anche per la linea di moda che ha fondato, perché a quanto pare i costi dei capi sarebbero eccessivi.

Non è solo la sua ostentazione a infastidire il web, ma anche l’aria da “perfettina” che avrebbe. Il fatto è che la giornalista è sempre apparsa perfetta davanti al pubblico, elegante e raffinata ma secondo lei questo non rappresenta la sua persona nella realtà, sarebbe dunque solo forma. Lei risponde a toni dicendo di essere molto fiera della sua riservatezza e del suo stile, ma sostiene anche che certo non è una che non sbaglia mai.

A questo punto però sbotta e dice una frase che lascia molto intendere e che non fa molto piacere. La conduttrice sostiene che l’idea generale in televisione è dettata dal fatto che se una non si toglie le mutande è una perfettina. Dichiarazione molto forte e un pò fuori contesto.

