L’ex Miss Italia pubblica una foto in cui si fa immortalare con un costume celeste rievocando l’estate e si mostra irresistibile.

Visualizza questo post su Instagram Mezzaluna. Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 27 Ott 2020 alle ore 12:45 PDT

Eleonora Pedron è sempre stata molto amata dal pubblico con cui ha un feeling speciale e lo si può notare dal suo profilo social dove riceve sempre molti apprezzamenti. La bellissima padovana, con 425 mila follower all’attivo, pubblica su Instagram molti scatti relativi alla sua routine giornaliera in cui mostra i suoi outfit, la sua vita quotidiana e la sua bellezza mozzafiato.

L’ex di Max Biagi ha due figli con il pilota, Ines e Leon, che ricorrono in molti dei suoi scatti, protagonisti della sua vita.

La modella ha avuto un passato difficile come ha raccontato in diverse interviste avendo perso prima la sorella all’età di 15 anni in un incidente stradale e qualche anno dopo il padre con lo stesso tragico destino, questo ha segnato molto la sua vita eppure la bella showgirl non hai mai perso il sorriso che è proprio il suo punto di forza.

LEGGI ANCHE –> ANTONELLA FIORDELISI, PRESENTAZIONE DA BRIVIDI SU TIK TOK: CURVE IN MOVIMENTO – VIDEO

Posa da diva e messaggio in codice per il suo Troiano