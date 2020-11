Elezioni Usa: c’è il nome del presidente

Elezioni Usa: gli Stati Uniti d’America hanno il loro 46esimo presidente. C’è il nome: è Joe Biden

Usa 2020, c’è il nome del 46esimo presidente degli Stati Uniti D’America, è Joe Biden.

Il candidato democratico, secondo le proiezioni della Cnn, conquista la Pennsylvania ed è il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Anche Bbc, Abc e Ap confermano assegnandoli la vittoria in Pennsylvania. Così il candidato democratico, secondo la Cnn, arriva a 273 voti elettorali superando la soglia di 270 voti necessari per conquistare la Casa Bianca.

Biden è presidente eletto anche secondo l’Associated Press e Nbc. Non conferma ancora Fox ma la notizia ormai ha già fatto il giro del mondo. Pare che già questa sera il neo presidente degli Stati Uniti parlerà alla Nazione.

Biden e Kamala Harris, secondo i voti già raccolti, sebbene lo scrutinio sia ancora in corso, sono il ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia americana. Insieme hanno già ottenuto quasi 75 milioni di voti.

Con questa vittoria i due portano a casa anche un altro primato: la prima volta di una donna alla vice presidenza degli Stati Uniti, e così Kamala Harris, discendente di immigrati indiani e giamaicani, entra nella storia del Paese.

Biden ha vinto la difficile corsa alla Casa Bianca e Trump che da giorni minaccia di appellarsi alla Corte Federale dovrà inziare a fare le valige.

Elezioni Usa, la gente festeggia Biden e lui: “Sarò il presidente di tutti”

Entusiasmo in tutti gli States con la gente che festeggia in strada, da New York a Washington, per la vittoria di Joe Biden. Una vittoria lunga e sofferta, con il difficile conteggio dei voti in questi giorni.

Che Biden fosse in vataggio lo si sapeva. Questa mattina il candidato democratico aveva parlato ma usando sempre toni di pacatezza e invocando alla pazienza, tutto il contrario del suo sfidante e a questo punto presidente uscente, Donald Trump.

Pochi minuti fa anche il tweet di Biden che dice di essere onorato di ricoprire il ruolo di presidente degli Stati Uniti.

“America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fede che hai riposto in me”.

Joe Biden ha acolto la bellissima notizia della sua vittoria mentre era nella casa di famiglia a Wilmington.

Grida di gioia e clacson in strada per festeggiare l’elezione di Joe Biden.

