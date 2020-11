Elezioni Usa, il risultato della Pennsylvania decreta la vittoria di Biden. Kamala Harris è il suo vice.

Si chiama Kamala Harris ed è a tutti gli effetti la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti. Originaria della California, nata da genitori immigrati, milita ormai da anni nelle fila del Partito Democratico. Ecco tutto quello che sappiamo di lei.

Elezioni Usa, chi è Kamala Harris: la prima vice-presidente donna

Nata ad Oakland, in California, Kamala Harris ha origini giamaicane ed indiane. È stata eletta in Senato nel 2016, ma aveva già ricoperto diverse cariche istituzionali, tra le quali quella di procuratore distrettuale a San Francisco e procuratore generale in California. Anche in queste due mansioni, la neo-vicepresidente aveva rappresentato una figura di rottura con il passato, in quanto prima donna a ricoprire tali ruoli.

Le sue origini hanno influito sicuramente sulle sue scelte politiche. Secondo quanto riportato dalle principali testate Usa, Kamala Harris ha un’inclinazione tendenzialmente progressista. Si è distinta negli ultimi anni per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e della comunità LGBT, oltre che per le sue aspre critiche alle politiche di Trump in materia di immigrazione. È contraria alla pena di morte e favorevole all’aborto. Recentemente si è detta a favore dell’abolizione delle assicurazioni private in favore della sanità pubblica.

La posizione dell’ex procuratore appare invece molto ambigua per quanto riguarda la riforma della polizia e la legge sul traffico degli stupefacenti, temi cari alla maggior parte dei democratici.

