Elisabetta Canalis, cow girl per gioco. Le FOTO in auto sono da infarto

Elisabetta Canalis continua a deliziare i follower con scatti meravigliosi: gli scatti realizzati con l’ultimo shooting la vedono vestita da cow girl. Bellissima

Visualizza questo post su Instagram Dovevo documentare questo momento. I had to document this 😆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:21 PDT

È passato un bel pezzo da quando Elisabetta Canalis ha debuttato nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia, contribuendo non poco a sdoganare del tutto la figura che ricopriva nell’immaginario collettivo, come simbolo di bellezza e sensualità. Oggi è ancora più bella e non ha nulla da invidiare ad altre colleghe più giovani.

La 42enne nativa di Sassari vanta ben 2,7 milioni di follower che delizia quasi quotidianamente con stories sulle sue giornate impegnate con la figlia Skyler Eva, che solo qualche giorno fa ha compiuto 5 anni, con il marito Brian Perri stimato chirurgo a Los Angeles e la sua vita come imprenditrice.

Una cow girl sensuale e grintosa. I fan esplodono