La storica Velina mora si mostra in una foto eccezionale in cui sembra che il tempo per lei non passi mai…

Red light 🚦

La bella sarda, naturalizzata americana, dopo il suo matrimonio con Brian Perri con il quale oggi risiede a Los Angeles insieme allora loro figlia Skyler Eva, non smette di far parlare di sé anche oltreoceano.

Con 2,7 milione di follower ha conquistato proprio tutti sia in Italia che in America e le sue foto sono un vero e proprio successo, ogni volta che le posta.

La sua bellezza disarmante l’ha fatta diventare probabilmente la velina più amata nella storia di Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia sua amica storica e testimone di nozze con la quale però oggi sembra aver interrotto i rapporti.

L’ex fidanzata di George Clooney è molto attiva sui social e pubblica spesso scatti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia, nella loro bellissima casa a Los Angeles.

Proprio ultimamente ha postato un video in cui, nella sua dimora, svolgeva una lezione di pilates a bordo piscina con un’insegnante molto severa: probabilmente è questo uno dei segreti per avere un fisico così.

#Pilates workout with #bootybands

Semplice ma sempre bellissima