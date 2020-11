Emma Marrone annuncia la gioia inaspettata, più radiosa che mai – FOTO

Emma Marrone, col suo splendido sorriso illumina Instagram e annuncia la sua gioia inaspettata, più radiosa che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 7 Nov 2020 alle ore 7:42 PST

Emma Marrone è più raggiante che mai: il suo ultimo post su Instagram cattura l’attenzione dei suoi amati follower i quali non possono non notare la felicità sugli occhi della celebre cantante. Quando passa una gioia e non sai cosa fare così commenta Emma la sua foto scattata tra le vie della città e baciata dal sole, sfoggia un cappotto rosso molto interessante a cui ha abbinato degli occhiali da sole viola che creano un contrasto shock degno di Emma, la cantante ama da sempre osare e proporre degli outfit alternativi e di forte ispirazione per chi fa della moda uno stile di vita. Ma come mai Emma è così felice? A cosa allude quando parla di gioia? Avrà un nuovo amore? Sono domande a cui forse può si può dare una risposta certamente spulciando più nel dettaglio il profilo e le storie.

LEGGI ANCHE –> Roshelle | bellissima e non solo | la cantante ci fa innamorare | FOTO

Emma Marrone, che nome ha la gioia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Nov 2020 alle ore 3:47 PST

Periodo brillante e pieno di soddisfazioni per la cantante; il suo Fortuna in vinile sta riscuotendo un enorme successo: l’edizione speciale autografata da Emma sta andando infatti letteralmente a ruba. Oltre ringraziare alcuni dei suoi fans condividendo le loro storie, Emma è impegnatissima con il suo team di XFactor: un’oretta fa circa ha condiviso sul social l’incontro con i cantanti della sua squadra per le prove. Come sempre, tutti muniti di maschera e distanziamento sociale.

LEGGI ANCHE –> Jasmine Carrisi: meravigliosa esplosione di colore – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 21 Ott 2020 alle ore 7:23 PDT

Positività, gioia sono le parole spesso usate sui social da Emma ma non confessa altro. Si riferiva forse al suo florido periodo professionale o c’è dell’altro? Non resta che scovare altri indizi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.