Genoa-Roma, dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Precedenti, formazioni e info tv streaming del match della 7a giornata di Serie A Genoa-Roma, in programma domenica 8 novembre, ore 15

Sfida di campionato dal grande interesse nel pomeriggio domenicale. Nella settima giornata di Serie A, si sfidano Genoa e Roma. Rossoblu’ di Maran in serie negativa da cinque gare, che con appena cinque punti sono di poco sopra alla zona retrocessione e devono trovare una reazione. Ma i giallorossi di Fonseca, al contrario, stanno trovando un buon ritmo e vogliono trovare altri tre punti per rimanere agganciati al gruppo di testa. 11 punti per i capitolini, insieme a Inter, Napoli e Verona, un punto di ritardo da Juventus e Atalanta e cinque dalla testa della classifica occupata dal Milan. Ospiti che sulla carta sembrerebbero favoriti, di sicuro ne uscirà una gara combattuta vista la necessità di entrambe di fare risultato.

Genoa-Roma: dove vedere la sfida in tv e streaming

Il match sarà trasmesso domenica 8 novembre alle ore 15 in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming visibile in abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili. I supporti abilitati per la visione sono pc, smartphone, smart tv e tablet. Per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN, la visione è possibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky).

Genoa-Roma: le probabili formazioni

Classico 3-5-2 per i rossoblu’, che riproporranno di fatto la formazione schierata nel derby, ad eccezione di Luca Pellegrini, titolare al posto di Criscito. Davanti, Pandev e Scamacca. Dopo l’abituale turnover in coppa, per la Roma ritornano in campo dal primo minuto Mirante, Smalling, Lorenzo Pellegrini, Pedro e Dzeko.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca. All.: Maran.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

Genoa-Roma: l’arbitro

La sfida sarà diretta da Massimiliano Irrati. Assistenti di linea Tolfo e Rocca, quarto uomo Serra. La coppia al Var sarà composta da Pairetto e Tegoni.

Genoa-Roma, i precedenti

Sfida avvenuta in totale per 106 volte in Serie A. Bilancio complessivo di 32 vittorie genoane, 24 pareggi e 50 successi giallorossi. A Marassi, avanti i rossoblu’ con 25 successi contro 11 dei capitolini e 17 pareggi. Ultimo precedente, a gennaio, favorevole alla squadra di Fonseca che vinse per 3-1. La vittoria del Genoa manca dal maggio 2014 (1-0).

