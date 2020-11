Stefano Bettarini è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella casa ha scatenato uno scontro immediato con Dayane Mello, con la quale ha avuto un flirt in passato

Dopo settimane di anticipazioni Stefano Bettarini ha varcato la porta rossa di Cinecittà per la seconda volta ed è diventato di diritto un nuovo concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Inserito per smuovere le dinamiche interne dopo più di cinquanta giorni l’ex calciatore ha ritrovato delle vecchie conoscenze. Elisabetta Gregoraci, con la quale ha lavorato in passato e si vocifera abbia avuto una breve relazione, Pierpaolo Pretelli che ha accusato per aver contattato la sua fidanzata e Dayane Mello. Con la modella brasiliana Bettarini ha avuto un flirt finito male alcuni anni fa. Tra i due è scattato lo scontro immediato.

Stefano Bettarini e Dayane Mello a confronto: l’accusa della modella

Alla domanda di Alfonso Signorini se fosse contenta del nuovo ingresso, Dayane Mello ha risposto in modo affermativo con un sorriso tirato. Stefano Bettarini è intervenuto subito stuzzicandola. “Non dicevi così quando ieri mi davi del co***one“, ha sottolineato. Quest’ultimo ha avuto infatti modo di seguire i ragazzi nella diretta e non si è lasciato sfuggire i commenti che la modella ha fatto sul suo conto. I due si sono conosciuti all’Isola dei Famosi l’anno in cui Dayane ha partecipato come concorrente e Stefano rivestiva i panni dell’inviato.

Quando la ragazza è stata eliminata dal gioco si è ritrovata a passare una settimana in Honduras senza telecamere, in attesa di poter rientrare in Italia. Durante una serata tra di loro è scoppiata la passione dovuta a una forte attrazione fisica. Peccato che un paparazzo fosse pronto a immortalarli e a pubblicare la foto sulla copertina di “Chi”. La cosa non è andata giù alla modella che ha accusato Bettarini di aver architettato tutto per apparire sul giornale. I due non hanno mai più avuto rapporti da allora.

Signorini non si è lasciato scappare l’occasione per farli confrontare all’interno della casa. Dayane è stata chiara “Non c’è stata nessuna relazione, è stata solo una sc****a. Mi ha usata per farsi fotografare“, ha dichiarato. L’ex calciatore non ci sta e inizia ad accusarla di falsità attaccandola sul personale. Volano forti parole tra i due.

A porre pace è ancora una volta il conduttore che, direttore del giornale sulla quale è apparsa la foto, ha specificato che il paparazzo non era altro che il fotografo ufficiale dell’Isola e che Stefano non sapesse nulla dello scatto. La modella decide così di scusarsi dopo aver saputo la verità e i due promettono di ricominciare da zero per una pacifica convivenza.

