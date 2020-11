Giancarlo Magalli choc in diretta a “I Fatti Vostri”: “Non farlo che ti accoltello”

Momenti di imbarazzo a “I Fatti Vostri” con il presentatore Giancarlo Magalli sugli “scudi”: “Non farlo che t’ammazzo”

Il commediografo e sceneggiatore romano, Giancarlo Magalli, dall’alto delle sue 73 primavere ne ha combinate di cotte e di crude, durante la carriera televisiva. Nonostante il curriculum recitasse esperienze molto positive per lui, l’attitudine quasi “esuberante” del personaggio gli ha impedito di fargli spiccare il “volo”, in direzione dei grandi palcoscenici.

Magari Ginacarlo vorrebbe solo scherzare, ma spesso con il suo solito umorismo finisce per “costruire” realtà a doppi sensi. L’ultima porta la firma in diretta tv a “I Fatti Vostri”, dove l’ex conduttore di Rai 3, Magalli stava di nuovo per combinarla “grossa”.

Durante la puntata di ieri, che ha visto ospite Mary Segneri, il presentatore romano pare si sia spinto un pò troppo oltre l’ironia.

La “figuraccia” di Giancarlo Magalli in diretta tv: la ricostruzione

La giornalista affiancatrice, Samantha Togni aveva preparato un “siparietto” molto simpatico, da rendere omaggio con un ballo. Ma fin da subito si era capito che per Mary non sarebbe stata affatto un’esperienza semplice. Avendo capito le intenzioni “negazioniste” della simpaticissima show woman, è interventuo con un “Facciamo così…Buttati a terra e fai finta di star male”.

Giancarlo Magalli, per aggiustare ancor più il “tiro” e accompagnare Mary fuori dalla scena si è distinto con un’espressione che ha infastidito il pubblico da casa e l’ospite d’eccezione. Le parole del coreografo romano sono state a dir poco “agghiaccianti” con un “Non so, ora ti dò una coltellata…”, mentre fingeva di volerla aiutare.

A quel punto la Segneri ha preso la parola e si è congedata da sè, in risposta più netta e concreta all’ironia di Magalli: “Va beh ora stiamo proprio esagerando…”

Il conduttore romano non è nuovo a queste “battaglie” mediatiche e non è la prima volta che fa parlare di sè, quando ci sono di mezzo le donne. I continui avvicendamenti e cambi di “poltona” delle figure femminili al suo fianco hanno generato “polveroni” tavolta disastrosi, finendo persino a rispondere in tribunale ad accuse di risarcimento morale, come nel caso di Adriana Volpe

