Gigi Proietti, ecco le vere ragioni della morte di una grande maestro

L’attore Gigi Proietti è scomparso pochi giorni fa, ora finalmente vengono rivelati i motivi chiari del suo decesso

La morte dell’attore Gigi Proietti ha scosso tutta Italia. Tutti lo conoscevano e lo amavano, ha fatto la storia del cinema era uno dei più grandi. Simpatico, comico e sempre con il sorriso lo ricordiamo tutti così.

Venuto a mancare il 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Il male che ha portato via l’amatissimo attore sarebbe un infarto, ma dietro potrebbe esserci altro. Era ricoverato da tempo in ospedale ma la famiglia lo aveva tenuto nascosto, per evitare di essere disturbati.

Le ragioni dietro la morte del grande maestro Gigi Proietti

Era malato di cuore da tempo e dopo aver effettuato una tac poco prima della morte, le condizioni erano apparse molto critiche. Un anno fa però l’attore si era sottoposto a un intervento molto delicato all’aorta. Tuttavia l’intervento non era andato come doveva, ci sono state complicazioni. Pare siano insorte poi conseguenze sulle condizioni di salute del maestro. Una morte che ha scosso tutti, non ce lo aspettavamo. Moltissimi colleghi e fan hanno dimostrato un grande rispetto e amore nei confronti dell’attore, ritenuto un maestro del cinema e della comicità.

I funerali si sono tenuti il 5 novembre con tre tappe, un saluto a Roma la sua città, una sosta sotto la Statua di Marco Aurelio, grande imperatore e filosofo e infine la tappa al teatro di Villa Borghese, casa sua. Gli allievi e artisti lo hanno omaggiato con saluti e pensiero toccanti. Un saluto molto commovente è stato quello dell’allievo e collega Enrico Brignano con la quale ha fatto diversi film. L’attore aveva la voce tremante e colma di dolore per la perdita, non riesca ad immaginare la vita senza Gigi.

Anche la moglie di Brignano, Flora Canto aveva messo un post su Instagram ricordando l’attore e spiegando che in casa sua si parlava sempre di lui perché Enrico raccontava sempre le loro avventure. In fine anche la figlia di Gigi Proietti ha dato l’ultimo saluto, ringraziando l’amore dimostrato da tutti i presenti e non. Addio Maestro.

