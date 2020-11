Giulia De Lellis, lo scatto a letto fa impazzire tutti: che spettacolo FOTO. L’influencer ha intenerito i suoi followers con un pigiama party speciale, insieme alle sue nipotine Penelope e Matilde

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, l’affascinante tronista veronese che finì per perdere la testa per lei al primo sguardo. Dopo un percorso abbastanza complicato, la scelse e da lì cominciò la loro favola. Favola che è stata bruscamente interrotta quando lei ha scoperto una serie di tradimenti da parte di lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Giulia De Lellis, lo scatto che toglie il fiato su Instagram: pigiami coordinati con Matilde e Penelope

Da lì ci sono stati vari tira e molla, lei ha avuto delle storie mentre lui si è goduto il tempo libero da solo per diverso tempo. L’ultimo ritorno di fiamma con Giulia è stato durante il lockdown e si è concluso quest’estate, dove lei ha conosciuto meglio un amico di lui che al momento sta frequentando. Non è stato un periodo facile per entrambi e lei può contare, come sempre, sull’amore della sua famiglia. In particolar modo su quello delle sue amate nipotine: Matilde e Penelope, che hanno rispettivamente 3 e 1 anno. Al momento Giulia è a Roma e sta passando un po’ di tempo con loro, e proprio in questa occasione ha fatto un pigiama party con entrambe, tutte e tre con lo stesso pigiama.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Giulia è molto legata alla sua famiglia, a sua sorella e alle due bambine che la considerano una seconda mamma