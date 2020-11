Grande Fratello, Giulia Salemi sgancia la bomba: “Ho un ritardo”

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sgancia la bomba: “Ho un ritardo”. L’influencer appena entrata nella casa si è confidata con Stefania Orlando e le ha rivelato di avere una settimana di ritardo

Ieri il Grande Fratello Vip ha riservato tanti colpi di scena, tra cui due nuove entrate: Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Mentre Stefano aveva già partecipato alla prima edizione del programma, Giulia è stata una delle protagoniste della terza. La ricordiamo tutti per la sua storia d’amore con Francesco Monte: lei aveva rivelato di essere stata una sua fan ai tempi del programma, e fidanzarsi con lui è stato davvero come coronare un sogno. Dopo diverso tempo di relazione si sono lasciati e lei ci ha messo un po’ per riuscire a superare il dolore della fine della loro storia.

Giulia Salemi si sfoga al Grande Fratello Vip: “Ho una settimana di ritardo”

Dopo la “squalifica” della sua edizione, è tornata per riscattarsi e provarci un’altra volta. Ha già legato con Stefania Orlando, con cui ha dormito questa notte e a cui ha rivelato alcune confidenze stamattina mentre si preparavano. “Ho un ritardo, doveva venirmi una settimana fa”. Stefania l’ha rassicurata dicendole che sarà sicuramente stress, che è successo lo stesso anche a Myriam Catania e Adua Del Vesco che hanno temuto di essere incinte e hanno pure chiesto un test di gravidanza.

Tra l’altro, appena entrata, Giulia si è fatta male. Inciampata in un accappatoio, ieri si è sbucciata il ginocchio e si è fatta male il braccio, al punto tale che Maria Teresa ha deciso di farle una fasciatura per dormire. Un’entrata sicuramente intensa e scoppiettante, ma avrà modo di abituarsi nuovamente e trovare il suo equilibrio.