Grande Fratello Vip, riassunto 6 novembre: provvedimenti e nuovi arrivati. Andrea Zelletta è stato punito insieme a Paolo Brosio, Stefano Bettarini e Giulia Salemi nuovi concorrenti

Una puntata piena di colpi di scena. Il Grande Fratello Vip ieri è cominciato con un provvedimento per Andrea Zelletta: l’ex tronista di Uomini e Donne è uscito fuori dalla casa per un paio di giorni, per motivi personali, e quando è rientrato sono sorti dei problemi. Ha spifferato ai ragazzi un po’ di informazioni che ha saputo fuori e di cui non avrebbe dovuto essere a conoscenza, dal momento che era in isolamento. Nomination d’ufficio per lui, televoto annullato e rimandato a lunedì.

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata di ieri sera: sorpresa per Tommaso Zorzi

Voltiamo pagina e parliamo di Francesco e Tommaso. Durante la settimana i due amici si sono confidati l’uno con l’altro e hanno parlato del loro rapporto con le loro mamme e hanno deciso di aiutarsi a vicenda per riuscire ad aprirsi di più. Tommaso ha avuto una sorpresa da sua sorella Gaia: la ragazza gli ha detto di restare forte, che sta facendo un percorso meraviglioso e di non mollare per nessuna ragione al mondo. Sorpresa anche per Pierpaolo Pretelli, che ha avuto modo di vedere un video del suo bambino Leo che gli manca tutti i giorni.

Nuove entrate nella casa: Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Quest’ultimo ha avuto un confronto acceso con Dayane Mello, dal momento che hanno avuto una relazione un po’ di anni fa. Giulia Salemi invece era molto amica di Tommaso Zorzi, ma dopo un po’ di incomprensioni avevano preso due strade separate. Nella casa tutte queste situazioni avranno modo di essere sicuramente chiarite.