Guenda Goria Piange a Verissimo, parole dure contro mamma Maria Teresa

Guenda Goria si commuove nel vedere un video riassuntivo della sua vita. Dalla sua infanzia all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Ospite da Silvia Toffanin, Guenda Goria, figlia primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Nel salotto di Verissimo le viene mostrato un commuovente filmato che riassume la sua carriera. Guenda ha così avuto modo di ripercorrere la sua vita dall’infanzia all’esperienza trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attrice si è commossa e si è lasciata andare raccontando il rapporto con i genitori e, più nello specifico, con il padre.

Della madre dice “Quando avevo 19 anni è andava via di casa, è stato un momento difficile che mi ha aiutato a crescere. Mi sono sentita responsabile nei confronti di mio fratello.” Nella casa del Grande Fratello però le due hanno finalmente chiarito molte cose rimaste in sospeso.

“L’errore più grande di mamma è stato non confidarsi al cento per cento con noi. Oggi la notizia di un figlio di mamma mi renderebbe felice. Questo amore con Roberto l’ha vissuto a 360 gradi, io gliel’ho detto tante volte che si stava allontanando. ma lei ha preferito la sua felicità».

Guenda Goria si racconta a Verissimo

Come racconta l’attrice, lasciandosi scappare qualche lacrima di commozione, suo padre, Amedeo, è un uomo sensibile, un giocherellone lo definisce. Racconta di averlo vissuto praticamente solo da bambina. Dopo la separazione da Maria Teresa Ruta e il trasferimento a Roma, i due si sono persi di vista per parecchio tempo. Hanno cercato di recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni e, sopratutto, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello. Guenda non sembra provare troppo rancore nei confronti del padre ma ammette che avrebbe potuto fare di meglio per loro, “il suo errore più grande è stato delegare mamma, ognuno di noi deve provare a fare il genitore, avrebbe potuto darci più di quello che ci ha dato”.

Il padre in un’intervista ha definito Guenda “bipolare”. A questo l’artista italiana risponde sostenendo di non sapere il motivo di una tale affermazione. Ma dice di ritenersi una donna abitata da tante donne diverse e ammette che questo potrebbe anche spaventare un po’ un uomo.

A causa di questa mancanza paterna che ha avuto nella sua vita, Guenda riconosce di aver sempre ricercato nei suoi uomini una figura paterna. È per questo che ha sempre avuto relazioni con uomini più grandi, con circa una ventina di anni di differenza. “Cercavo conforto e paternità, ma questo è sbagliato, quello che cercavo negli altri devo trovarlo dentro di me”.

