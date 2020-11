Ilaria Capua: il parere della virologa sulla curva dei contagi

La virologa Ilaria Capua interviene con la sua opinione sull’esponenziale incremento dei contagi per COVID-19, nel mirino le cause principali.

La virologa ed ex politica italiana, Ilaria Capua, è stata molto chiara a riguardo. Una delle cause principali, e tra le più sottovalutate nell’ultimo mese, risiede più propriamente nel recente “via libera” di molti paesi alla possibilità di spostamenti sia nazionali che internazionali.

Dunque, oltre al copioso calo di controlli sulle distanze di sicurezza e allo scarso utilizzo delle protezioni individuali da parte delle persone, soprattutto l’incremento della mobilità è stato alla base del repentino peggioramento della situazione. Un progressivo aggravemento che in questo momento si sta vivendo ormai dappertutto. Secondo la direttrice dell’Emerging Pathogens Institute la colpa ricadrebbe sulla superficialità di alcuni stati, che sembravano aver ormai scongiurato l’arrivo di una seconda ondata.

La ripresa della mobilità: in primis

Le scelte di chiusura delle frontiere per alcune regioni e dei confini provinciali, come è successo in Calabria e a Milano, sono state definite necessarie. Difatti, le attuali zone rosse nella penisola italiana dovevano essere sottoposte ad un controllo più mirato per il bene comune. Visto soprattuto il boom di spostamenti incontrollati degli ultimi mesi che hanno via via portato a rendere nulli gli sforzi da parte della sanità di voler tracciare i contagi.

L’ex deputata Ilaria Capua invita le persone a ricorrere al buon senso. A non sottovalultare mai l’importanza dei dispositivi di protezione abitualmente ed anche all’aria aperta. Inolte, accenna a fare un esclation sulle questioni più importanti su cui basare gli spostamenti dei singoli, evitando feste e simili celebrazioni, anche qualora queste ultime si limitino ad un ridotto numero di persone.

