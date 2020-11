Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti, lacrime in diretta alla CNN

Joe Biden è stato nominato Presidente degli Stati Uniti e alla notizia Van Jones, il commentatore della CNN, scoppia improvvisamente in un pianto a dirotto.

Joseph Robinette Biden Jr. è stato eletto come 46° presidente degli Stati Uniti. E’ esponente dell’area moderata del Partito Democratico, ex consigliere di Barack Obama alla Casa Bianca, prima di intraprendere l’attività politica era un avvocato.

La sua vita è stata segnata da un dramma familiare, nel 1972 la moglie Neila e i tre figli sono state vittime di un incidente d’auto in cui hanno perso la vita sia la moglie che la figlia più piccola di 13 mesi, gli altri due sono rimasti gravemente feriti.

Dopo aver cresciuto da solo i due figli si è rifatto una vita risposandosi e mettendo al mondo un altro bambino. Anni dopo il figlio maggiore che aveva intrapreso anche lui la carriera politica, morì per un tumore al cervello.

Nonostante il dolore che ha segnato la sua vita, Joe è riuscito a raggiungere soddisfazioni dal punto di vista lavorativo diventando Presidente degli Stati Uniti quasi all’età di 78 anni, che compirà il prossimo 20 novembre.

Lacrime alla CNN

Mentre Van Jones commentava in diretta l’elezione di Biden come Presidente degli Stati Uniti, è scoppiato in un pianto commosso articolando con queste parole:

«È più facile essere un padre oggi e dire ai tuoi figli che la verità conta, se sei musulmano in questo paese, non devi più preoccuparti se il presidente non ti vuole qui. Se sei un immigrato, non devi più preoccuparti se il presidente sarà felice di far rapire i bambini o rimandare indietro i ‘Dreamers’ senza motivo. Questa è la vendetta per molte persone che hanno davvero sofferto. Mi dispiace per coloro che hanno perso, ma questo è un buon giorno per il Paese».

Discorso toccante che ha sorpreso tutti i telespettatori, proprio per l’emozione che hanno suscitato le parole di Van Jones.

