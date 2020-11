Johnny Depp, la Warner Bros lo esclude dalla saga ‘Animali fantastici’

L’attore americano deve dire addio al suo celebre personaggio Gellert Grindelwald. Il mago oscuro non vestirà più i suoi panni.

La Warner Bros ha confermato l’esclusione dell’attore dalla saga ‘Animali Fantastici’, esprimendo la loro riconoscenza con questa frase: “Ringraziamo Johnny per il suo lavoro sui film fino ad oggi”.

A quanto è emerso l’ex malvagio mago deve rinunciare al suo ruolo, costretto a dare le dimissioni dalla Warner Bros in seguito ad aver perso la causa in cui viene accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie Amber Heard.

Depp commenta con un post su Instagram la decisione dell’azienda cinematografica, spiegando che il suo annuncio arriva «alla luce dei recenti eventi».

Il divo di Hollywood spiega: «Desidero farvi sapere che la Warner Bros mi ha chiesto di rinunciare al mio ruolo di Grindelwald in ‘Animali fantastici’ e ho rispettato e accettato la richiesta».

Il ricorso di Johnny Depp

L’attore americano inoltre chiarisce la sua posizione rispetto alle accuse che gli sono state imputate, aggiungendo: “La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento”

Johnny Depp ha inoltre precisato che farà ricorso contro la decisione del tribunale britannico poiché il giudice aveva stabilito che le parole del The Sun che lo accusava di aver aggredito la moglie Amber Heard, essendo “sostanzialmente vere”, non erano considerabili come una diffamazione.

La terza saga di J. K. Rowling è in programmazione ed è già stato comunicato che l’attore verrà rimpiazzato. Animali fantastici, ha incassato quasi 1,5 miliardi di dollari con i primi due film della saga.

