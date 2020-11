Justine Mattera sul divano, ma non ha gli slip: resta solo in reggiseno. Poesia- FOTO

Scatto bollente per Justine Mattera: la showgirl e atleta si mostra sul divano indossando solamente il reggiseno. Meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 7 Nov 2020 alle ore 1:13 PST

Justine Mattera dà il suo benvenuto al weekend sui social e lo fa in maniera piccante: il suo scatto infatti lascia tutti a bocca aperta, tanto da alzare le temperature. Sdraiata sul divano, la bellissima americana indossa solamente il reggiseno ma non…gli slip! Il dettaglio piccante emerge chiaramente: dalla foto infatti non si vede il capo di intimo e le gambe incrociate con tanto di piede davanti strategico per celare le parti intime. Ma il vedo non vedo è certamente un colpo al cuore per i follower che non possono che perdersi nella sua bellezza. Il reggiseno indossato è super sexy: bianco trasparente con dettagli in pizzo sono certamente un tocco ulteriore alla bellezza di Justine. Tra i commenti, qualcuno teme un infarto davanti a cotanta bellezza e sensualità: Tu vuoi far venire gli infarti alla gente! o ancora Tieni presente che qualcuno di noi e’ gia’ avanti negli anni e …

LEGGI ANCHE –> Roshelle | bellissima e non solo | la cantante ci fa innamorare | FOTO

Justine Mattera, la showgirl svela la sua libertà

Vai su successivo per vedere le foto di Justine